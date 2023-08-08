عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية نيجيرية تحظر السيارات ذات النوافذ الملونة

السيارات ذات الزجاج
السيارات ذات الزجاج الملون

حظرت السلطات في ولاية إينوجو جنوب شرق نيجيريا الاستخدام غير المرخص للمركبات ذات الزجاج الملون، في أحدث محاولة للحد من الأنشطة الإجرامية.

وذكر موقع "بي بي سي" أن أمام مالكي المركبات ذات الزجاج المظلل في ولاية إينوجو حتى 4 سبتمبر للحصول على تصاريح من الشرطة، وقال البروفيسور تشيديبير أونيا المسؤول بالولاية في بيان إن السلطات ستحتجز السيارات المتخلفة عن السداد وتغريم أصحابها.

وتوقفت الشرطة النيجيرية عن إصدار تصاريح للمركبات المظللة في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، بعد شكاوى من الأشخاص الذين يستخدمون رخصًا مزورة ومضايقة الشرطة لأصحاب السيارات.

ينتشر استخدام المركبات الملونة في إينوجو، بما في ذلك من قبل المجرمين الذين يستخدمون المركبات لارتكاب جرائم مثل السرقة والاختطاف.

وقد رحب بعض تجار السيارات في الولاية بالحظر، وقال أحدهم إن المجرمين يغطون زجاج سياراتهم بزجاج ملون من بائعين غير مصرح لهم، مما يسهل عليهم ارتكاب الجريمة.

ولاية نيجيرية السيارات ذات النوافذ الملونة إينوجو ولاية إينوجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

تباين دول جوار النيجر بشأن التدخل العسكري.. نيجيريا تختار الحرب..ورفض مالي وبوركينا فاسو

قتل وخطف 150 مزارعا.. الجماعات المسلحة تهدد الأمن الغذائي في نيجيريا

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحول إلى حقيقة بدعم رئاسي

النقل تناشد بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقي مخلفات هدم على الدائري

عملت محضر.. إيمي طلعت زكريا عن شائعة وفاة والدها مقتولا: الذكاء الاصطناعي مؤامرة

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

قادرة علي تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ