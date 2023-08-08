ولاية نيجيرية تحظر السيارات ذات النوافذ الملونة

حظرت السلطات في ولاية إينوجو جنوب شرق نيجيريا الاستخدام غير المرخص للمركبات ذات الزجاج الملون، في أحدث محاولة للحد من الأنشطة الإجرامية.

وذكر موقع "بي بي سي" أن أمام مالكي المركبات ذات الزجاج المظلل في ولاية إينوجو حتى 4 سبتمبر للحصول على تصاريح من الشرطة، وقال البروفيسور تشيديبير أونيا المسؤول بالولاية في بيان إن السلطات ستحتجز السيارات المتخلفة عن السداد وتغريم أصحابها.

وتوقفت الشرطة النيجيرية عن إصدار تصاريح للمركبات المظللة في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، بعد شكاوى من الأشخاص الذين يستخدمون رخصًا مزورة ومضايقة الشرطة لأصحاب السيارات.

ينتشر استخدام المركبات الملونة في إينوجو، بما في ذلك من قبل المجرمين الذين يستخدمون المركبات لارتكاب جرائم مثل السرقة والاختطاف.

وقد رحب بعض تجار السيارات في الولاية بالحظر، وقال أحدهم إن المجرمين يغطون زجاج سياراتهم بزجاج ملون من بائعين غير مصرح لهم، مما يسهل عليهم ارتكاب الجريمة.