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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان نادي دكرنس بشأن طفل فيديو الاختبارات

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر إبراهيم الاشتراك بمسابقة قطاع الناشئين مواليد 2010 .. وذلك بعد مشاهدتهم للفيديو المتداول للطفل الذى يبكى والذى خاض اختبارات قطاع الناشئين بنادى دكرنس.

 

وكان قد أبلغه الإدارى أن النادى لن يشارك بمسابقة 2010 وأن النادى يشارك فقط فى مسابقة مواليد 2009، وأنه غير مسموح بمشاركة لاعب مواليد 2010 فى مسابقة مرحلة سنية أكبر منه طبقا"  للوائح لجنة المسابقات.

 

وبناءً عليه فإن نادى دكرنس الرياضى يرحب بكافة أبنائنا مواليد 2010 وذلك لخوض اختبارات نادى دكرنس الرياضى فى الموعد الذى سوف يتم تحديده لاحقا، وأنه تم التواصل مع أسرة الطفل لطمأنتهم بالاشتراك فى هذه المرحلة السنية.

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