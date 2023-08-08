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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفقات كبيرة.. غضب واسع في ألمانيا بسبب مصفف شعر ميركل

ميركل
ميركل

قالت صحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، إن الحكومة الألمانية تواصل دفع ثلاثة آلاف يورو شهريًا لامرأة تصفف شعر المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وقالت الصحيفة، أن ”تكلفة هذه الخدمات في العام الماضي بلغت 37780 يورو… وهذا العام، اضطرت الحكومة إلى إنفاق 17200 يورو حتى الآن. وهذا يعني أن حوالي 3000 يورو تنفق شهريًا على مظهر المستشارة السابقة”.

كما يُدفع الأخصائي المرافق لميركل مقابل التذاكر والإقامة في الفنادق.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، تبلغ تكلفة خدمات مصفف شعر للمستشار الألماني أولاف شولتس 3100 يورو شهريًا، فيما تنفق الدولة 7500 يورو على وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك.

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وأثارت هذه المعلومات انتقادات من اتحاد دافعي الضرائب الذي اعتبر هذه النفقات غير مناسبة.

كما أثارت حقيقة أن مكتب المستشار دفع أكثر من نصف مليون يورو مقابل خدمات المصورين في عام 2022 غضبا واسعا.

أنجيلا ميركل المستشارة السابقة المانيا

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