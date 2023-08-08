رئيس دكرنس بشأن دوري المحترفين: قرارات اتحاد الكرة عشوائية.. وسنتقدم باستقالات جماعية

عبر الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي عن غضبه بشأن تسريبات اتحاد كرة القدم المصرى بشأن تطبيق دورى المحترفين .

وصرح الخضر إبراهيم بشأن تسريبات اتحاد الكرة ، قائلا:

“هالنا ما نما إلى علمنا من قرارات مسربة من اجتماع اتحاد الكرة المنعقد الآن بشأن مسابقة دورى المحترفين والتى نرفضها جملة وتفصيلاً، وهى تؤكد على وجود شبهة مجاملات فى تلك القرارات المزمع إتخاذها والتى لا تنم إلا عن فقدان الحيادية فى اصدار القرارات والتخبط فى إدارة المنظومة الكروية.



وقال إننا نتدارس فيما بيننا اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال صدق تلك التسريبات وأولها هو انسحاب نادى دكرنس الرياضى من مسابقة الدورى واستقالتى من رئاسة مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى واستقالة أعضاء مجلس الإدارة، إعتراضا على ما يتخذه اتحاد الكرة من قرارات عشوائية ، كما أن أندية أخرى متضامنة ستتخذ قراراتها فى هذا الشأن أيضا.

وفى النهاية مازال يحدونا الأمل ألا تكون تلك القرارات المسربة هى القرارات التى سينتهى إليها اتحاد الكرة والتى ستؤدى إلى عواقب وخيمة على الكرة المصرية.