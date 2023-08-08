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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

65.5 مليار دولار.. انخفاض كبير في العجز التجاري الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

أفادت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري الأمريكي بلغ 65.5 مليار دولار في يونيو، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أشهر في أبريل، حيث انخفضت الواردات أكثر من الصادرات للشهر الثاني على التوالي.

بلغ عجز السلع والخدمات 65.5 مليار دولار في يونيو بانخفاض 2.8 مليار دولار من 68 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي، إنه “في أبريل، بلغ العجز أعلى مستوى في ستة أشهر عند 74.4 مليار دولار.. وبلغت واردات الولايات المتحدة 313 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 3.1 مليار دولار عن مايو. أظهرت السجلات أنها أقل الواردات في 18 شهرًا”.

وأضافت: “بلغت الصادرات 247.5 مليار دولار، أي أقل بنحو 0.3 مليار دولار عن شهر مايو”.

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ولفتت وزارة التجارة الأمريكية، إلي أن الاختلاف بين الاثنين أدى إلى عجز الشهر الماضي.

وزارة التجارة الامريكية العجز التجاري الأمريكي

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