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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الفرنسي يرد على "الشيوخ" بشأن "النكسات الدبلوماسية" في أفريقيا

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

رد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، على الانتقادات من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذين انتقدوا في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، سياسة فرنسا في قارة أفريقيا.

 ورفض وزير الدفاع الفرنسي فكرة أن سياسة باريس بشأن إفريقيا، بما في ذلك عملية برخان، كانت فاشلة، وأصر على أنه "من الخطأ قول ذلك".

وقال ليكورنو "إن جيشنا لم يتوقف أبدا عن صد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وإنقاذ آلاف الأرواح على الفور وحماية أولئك الفرنسيين من التهديدات بشن هجمات على أراضينا".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الرسالة تفتقر إلى مقترحات ملموسة بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه يجب على المرء على الأقل الإشادة بما حققه الجيش على مدار كل هذه السنوات.

وأوضح أن عمليات الجيش الفرنسي في منطقة الساحل أنقذت العديد من الأرواح ومنعت الجماعات الإرهابية المختلفة من نشر نفوذها في المنطقة وفي أوروبا.

وشدد على أنه "لا ، لا يمكننا الحديث عن" فشل "عندما ننظر اليوم إلى الوضع الأمني في مالي منذ انسحاب القوات الفرنسية" ، معترفًا بأن "هناك بالطبع دروسًا يمكن تعلمها ، كما هو الحال في جميع الأزمات والأزمات". 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، وقعت مجموعة من 94 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي من أحزاب سياسية مختلفة رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون ، تسلط الضوء على فشل سياسات البلاد في إفريقيا ، وتحديدا في إشارة إلى عملية برخان في منطقة الساحل.

تم نشر الجيش الفرنسي لأول مرة في مالي في أوائل عام 2013 كجزء من عملية سيرفال ، التي نجحت في تحرير مدن في الجزء الشمالي من البلاد من نير الجماعات المتطرفة. 

وتأسست عملية برخان للبناء على هذا "النجاح" وتوسيع نطاق عمليات الجيش الفرنسي إلى منطقة واسعة من الساحل.

وفي عام 2022 اضطر الجيش الفرنسي إلى مغادرة مالي ، بعد تدهور العلاقات بين البلدين، وفي نوفمبر من نفس العام أعلن الرئيس الفرنسي انتهاء عملية برخان.

في مارس من هذا العام الجاري، أعلنت سلطات بوركينا فاسو استنكارها لاتفاقية المساعدة العسكرية مع فرنسا، الموقعة منذ أكثر من 60 عامًا. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة جيشها للبلاد في غضون شهر.

تشهد باريس الآن مزيدًا من التدهور في العلاقات مع دول غرب إفريقيا ومستعمراتها السابقة في ضوء الوضع في النيجر ، حيث أطاحت القيادة العسكرية بالرئيس محمد بازوم واستولت على البلاد في 26 يوليو وعقب الأحداث ، علقت فرنسا كل مساعدات التنمية والميزانية للدولة.

في 1 أغسطس ، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن البلاد ستبدأ في إجلاء مواطنيها والمواطنين الأوروبيين الآخرين من النيجر ، بعد احتجاجات بالقرب من السفارة الفرنسية في نيامي. لكن تم التأكيد على أن العملية تخص المدنيين فقط ، بينما لم يكن إجلاء الجنود الفرنسيين من النيجر على جدول الأعمال.

وزير الدفاع الفرنسي النكسات الدبلوماسية الرئيس إيمانويل ماكرون ماكرون عملية برخان سياسة فرنسا بشأن إفريقيا وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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