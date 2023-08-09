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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: عروس ترقص على عمود ورد فعل غير متوقع للعريس.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جريء.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

فوائد خارقة لا تعلمها عن تناول الفشار

 

الفشار يحفظ التوازن العضوي و النفسي للإنسان، ويتفوق على ” القهوة ” في تنبيه المخ و يجلب الإحساس بالسعادة والبهجة دون أي آثار جانبية.

 

بسعر خرافي.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جرئ

 

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورا جديدة.

 

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

 

يحتاج مريض السكري للحصول على جرعات الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، وذلك لتجنب إرتفاع نسبة السكر في الدم.

 

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

 

شاركت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسنى،  جمهورها بفيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام.

 

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

 

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعروسة وهي ترقص على عمود في ليلة زفافها، وانتقد مستخدمو السوشيال ميديا هذا الفعل ورد فعل الزوج على ما قامت به.

 

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

 

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

 

تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا صورا لأغلى نوع فاكهة متواجد في مصر يبلغ سعرها 800 جنيه.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

 

يحتوي البلح الأصفر على الألياف الغذائية الضرورية للجهاز الهضمي وصحته، حيث إنه يساعد في تقليل احتمالية التعرض للإمساك، وذلك من خلال تليين الأمعاء، وزيادة الحركة الدودية فيها، إضافةً إلى أن يعزز من صحة القولون، ويقلل من احتمالية إصابته بالأمراض المختلفة.

 

بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

 

يتساءل البعض عن أبرز أطعمة تزيد الوزن، وقد نجد أن أغلب الذي يحتاجون لهذه الأطعمة هم من يعانون من النحافة، ويكون غرضهم هو اكتساب الوزن والحصول على وزن مثالي ومناسب لعمرهم وطولهم.

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