عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشاركة الشاشة أخيرا.. ميزة جديدة في واتساب تقلب الموازين

صدى البلد

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب Whatsapp اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة مشاركة الشاشة. تهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المكالمات المرئية، وجعلها أكثر شبهاً بخدمات مؤتمرات الفيديو الشائعة الأخرى، مثل تيمز من مايكروسوفت، وميت من جوجل، وزوم، بالإضافة إلى فيس تايم من آبل.

يمكن للمستخدمين الاختيار بين مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بأكملها. وهذا مشابه لكيفية عمل وظيفة مشاركة الشاشة في منصات مؤتمرات الفيديو النموذجية، مثل ميت، وزوم.

بدأت واتساب تدريجيًا إطلاق ميزة مشاركة الشاشة لتطبيقها في أنظمة أندرويد، وآي أو إس، وويندوز. وهذا يعني أن الميزة قد تحتاج بعض الوقت لتصل إلى المستخدمين.

بالإضافة إلى ميزة مشاركة الشاشة، أطلقت واتساب ميزة دعم مكالمات الفيديو في الوضع الأفقي لتقديم تجربة مشاهدة أوسع وأشمل مقارنةً بالوضع الرأسي الحالي.

يُشار إلى أن المكالمات المرئية أصبحت جزءًا مهمًا من واتساب منذ أكثر من ست سنوات، وقد أُطلقت للمستخدمين جميعهم في شهر نوفمبر 2016. ومع ذلك، عملت واتساب منذئذ على تحسين الميزة للتفوق على خدمات التراسل الفوري الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الخدمة ميزة (الصورة في الصورة) لمكالمات الفيديو لنظام آي أو إس، وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت رسميًا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو الفورية.

يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

فيما يلي بعض من أبرز مزايا ميزة مشاركة الشاشة في واتساب:

  • تتيح للمستخدمين مشاركة الشاشة مع أي شخص آخر في المكالمة، مما يسمح لهم بالعمل معًا على مشروع أو تقديم عرض تقديمي أو مجرد التحدث عن شيء ما.
  • يمكن استخدامها لمشاركة المحتوى من تطبيقات أخرى، مثل المستعرض أو محرر الصور.
  • يمكن استخدامها للمساعدة في حل المشكلات التقنية عن طريق مشاركة الشاشة مع شخص آخر يمكنه مساعدتك.
  • يمكن استخدامها لمشاركة تجارب الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

بشكل عام، تعد ميزة مشاركة الشاشة إضافة رائعة إلى واتساب. إنها تجعل من الممكن للمستخدمين التواصل بطرق جديدة وأكثر فاعلية.

واتساب WhatsApp أحدث مزايا واتساب أخبار واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

عندك لمبتين منورين.. لماذا يتصل كامل الوزير بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

رئيس الوحدة السعودي السابق: رحيل ميدو دمر الفريق..ولو قاد الهلال سيحقق نجاحات

موضوعات متعلقة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا| اشتري تليفون شاومي توأم iPhone 14.. وطريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

بمعجون الأسنان.. طريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

مارك زوكربيرج يعلن عن موعد المقاتلة ضد إيلون ماسك

وداعا internet explorer.. قصة نجاح وهبوط المتصفح الأشهر في العالم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

خصم 5200 جنيه على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

بـ3700 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي توأم iPhone 14

ترشيحاتنا

عصام الحضري يثير دهشة الجمهور بالغطس في «براميل الثلج» |شاهد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مرحلة صعبة.. أول تعليق من خالد الغندور على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

رئيس الوحدة السعودي السابق: عواد أكثر حارس مظلوم في مصر

تذبذب في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ