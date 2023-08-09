مشاركة الشاشة أخيرا.. ميزة جديدة في واتساب تقلب الموازين

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب Whatsapp اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة مشاركة الشاشة. تهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المكالمات المرئية، وجعلها أكثر شبهاً بخدمات مؤتمرات الفيديو الشائعة الأخرى، مثل تيمز من مايكروسوفت، وميت من جوجل، وزوم، بالإضافة إلى فيس تايم من آبل.

يمكن للمستخدمين الاختيار بين مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بأكملها. وهذا مشابه لكيفية عمل وظيفة مشاركة الشاشة في منصات مؤتمرات الفيديو النموذجية، مثل ميت، وزوم.

بدأت واتساب تدريجيًا إطلاق ميزة مشاركة الشاشة لتطبيقها في أنظمة أندرويد، وآي أو إس، وويندوز. وهذا يعني أن الميزة قد تحتاج بعض الوقت لتصل إلى المستخدمين.

بالإضافة إلى ميزة مشاركة الشاشة، أطلقت واتساب ميزة دعم مكالمات الفيديو في الوضع الأفقي لتقديم تجربة مشاهدة أوسع وأشمل مقارنةً بالوضع الرأسي الحالي.

يُشار إلى أن المكالمات المرئية أصبحت جزءًا مهمًا من واتساب منذ أكثر من ست سنوات، وقد أُطلقت للمستخدمين جميعهم في شهر نوفمبر 2016. ومع ذلك، عملت واتساب منذئذ على تحسين الميزة للتفوق على خدمات التراسل الفوري الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الخدمة ميزة (الصورة في الصورة) لمكالمات الفيديو لنظام آي أو إس، وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت رسميًا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو الفورية.

يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

فيما يلي بعض من أبرز مزايا ميزة مشاركة الشاشة في واتساب:

تتيح للمستخدمين مشاركة الشاشة مع أي شخص آخر في المكالمة، مما يسمح لهم بالعمل معًا على مشروع أو تقديم عرض تقديمي أو مجرد التحدث عن شيء ما.

يمكن استخدامها لمشاركة المحتوى من تطبيقات أخرى، مثل المستعرض أو محرر الصور.

يمكن استخدامها للمساعدة في حل المشكلات التقنية عن طريق مشاركة الشاشة مع شخص آخر يمكنه مساعدتك.

يمكن استخدامها لمشاركة تجارب الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة.

بشكل عام، تعد ميزة مشاركة الشاشة إضافة رائعة إلى واتساب. إنها تجعل من الممكن للمستخدمين التواصل بطرق جديدة وأكثر فاعلية.