برلماني يثمن إطلاق حملة التضامن لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

علق النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، على إطلاق وزارة التضامن لـ حملة “ هنوصلك ” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بنهاية 2024 ، قائلا “ خطوة جيدة لدعم هذه الفئة ومنحهم كافة الحقوق و المزايا التى أقرها القانون لهم”.

الاسراع في استخراج أكبر عدد

وأضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فئة ذوي الإعاقة من أهم الفئات التي في حاجة دائمة إلي استمرارية المساندة والحماية الاجتماعية لهم، حيث أن بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أهم أشكال هذا الدعم لهذه الفئة لما تمنحه من تسهيلات ومزايا، مشددا علي ضرورة الإسراع في استخراج هذه البطاقات لأكبر عدد ممكن الوصول إليه.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تخصيص غرفة بكل وحدة صحية سواء في القري أو المدن ، لإجراء الكشوفات الطبية علي الأشخاص ذوى الإعاقة، كنوع من التسهيل عليهم في الحصول علي الخدمات الصحية دون عناء، موضحا “ يكون في كل مستشفي التخصص اللازم للفحوصات المرتبطة بهم مع التأكيد علي المعاملة الإنسانية تجاه هؤلاء الأشخاص”.

كما ناشد النائب، بإستمرارية صرف معاش الطفل المعاق والدعم التموينى له دون النظر لأي أسباب، معقبا “ في أي حال وأي وقت لا شك أن الشخص المعاق يحتاج للدعم والتضامن من أجل تسهيل دمجه بالمجتمع وتفعيل المشاركة الطبيعية له”.

وفي نهاية حديثه، طالب النائب بأهمية إجراء حصر لأعداد وبيانات ذوى الإعاقة بمختلف القرى والمدن، لضمان وصول الدعم بشكل كامل.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة"، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.