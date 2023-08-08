عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن إطلاق حملة التضامن لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

النائب ابو سريع امام،
النائب ابو سريع امام، عضو مجلس الشيوخ

علق النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، على إطلاق وزارة التضامن لـ حملة “ هنوصلك ” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بنهاية 2024 ، قائلا “ خطوة جيدة لدعم هذه الفئة ومنحهم كافة الحقوق و المزايا التى أقرها القانون لهم”.

 

الاسراع في استخراج أكبر عدد 

 

وأضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فئة ذوي الإعاقة من أهم الفئات التي في حاجة دائمة إلي استمرارية المساندة والحماية الاجتماعية لهم، حيث أن بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أهم أشكال هذا الدعم لهذه الفئة لما تمنحه من تسهيلات ومزايا، مشددا علي ضرورة الإسراع في استخراج هذه البطاقات لأكبر عدد ممكن الوصول إليه.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تخصيص غرفة بكل وحدة صحية سواء في القري أو المدن ، لإجراء الكشوفات الطبية علي الأشخاص ذوى الإعاقة، كنوع من التسهيل عليهم في الحصول علي الخدمات الصحية دون عناء، موضحا “ يكون في كل مستشفي التخصص اللازم للفحوصات المرتبطة بهم مع التأكيد علي المعاملة الإنسانية تجاه هؤلاء الأشخاص”.

كما ناشد النائب، بإستمرارية صرف معاش الطفل المعاق والدعم التموينى له دون النظر لأي أسباب، معقبا “ في أي حال وأي وقت لا شك أن الشخص المعاق يحتاج للدعم والتضامن من أجل تسهيل دمجه بالمجتمع وتفعيل المشاركة الطبيعية له”.

وفي نهاية حديثه، طالب النائب بأهمية إجراء حصر لأعداد وبيانات ذوى الإعاقة بمختلف القرى والمدن، لضمان وصول الدعم بشكل كامل.

أم تستغيث بالتضامن لتوفير معاش تكافل وكرامة لنجلها من ذوي الهمم

مجانا.. السكة الحديد توفر "عربة جولف" بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة| صور

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة"، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

ذوي الإعاقة معاش الطفل المعاق حزب الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ وزارة التضامن بطاقة خدمات متكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

استجابة لصدى البلد.. التضامن تستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة لمواطن من ذوي الهمم

انطلاق الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات تحت شعار "مبدعون باختلاف2"

ترشيحاتنا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ