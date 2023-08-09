رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإخراج أموال موضوعة في «عقد»، كما لو كان في فرح، ويقوم بإعطائه كـ«نقطة» للقارئ الشيخ محمود القزاز، خلال تلاوته في أحد العزاءات، قائلاً: «هذا مقدم حتى تقرأ عزائي».

شاهد الفيديو:

أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن موقف القارئ الشيخ محمود القزاز من هذا الفعل، هل كان يعلم مسبقًا بهذا الفعل؟ أم أنه فعل متكرّر وقد اعتاد عليه الشيخ.

قال القارئ الشيخ محمود القزاز في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إنه لم يكن يعلم مطلقًا بفعل هذا الرجل، مبديًا اندهاشه واستنكاره لهذا الفعل الذي لا يليق بقارئ قرآن على الإطلاق.

وأكد “القزاز” أنه يرفض مثل هذه الأفعال التي تُخرج القارئ من جلال القرآن ولحظات الخشوع والحالة الروحانية التي يدخل فيها أثناء التلاوة.