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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية.. صور

صورة من التكريم
صورة من التكريم

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الأوائل بمدارس النيل المصرية الدولية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2022/2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنأ الوزير الطلاب الأوائل، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والبحث، والإبداع، وأن يسمو بوطنهم العزيز.

وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الأوائل شهادة تقدير، تحفيزا لهم على مواصلة التفوق العلمى، وأن يكونوا قدوة لزملائهم فى المراحل التعليمية المختلفة.
  
حصل على المركز الأول الطالب عمر مصطفى عبد الغفار الغريب بأكتوبر محافظة الجيزة، والمركز الثانى الطالب علي مصطفى عبدالمنعم جمعة بمحافظة المنيا، والمركز الثالث الطالبة مريم رامي محمد سعيد بالعبور محافظة القليوبية، وحصلت على المركز الرابع الطالبة جومانا حسين علي محمد بأكتوبر محافظة الجيزة، والمركز الخامس الطالبة ملك خالد محمد بدر الدين بمحافظة المنيا.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس النيل المصرية يحصلون على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

كما أن المناهج بهذه المدارس يتم مراجعتها من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلًا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق جامعة كامبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في العملية التعليمية، للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.

تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النيل المصرية
التربية والتعليم النيل المصرية النيل الثانوية وزير التربية والتعليم

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