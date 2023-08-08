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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السجيني: حالة توافق مميزة بالحوار الوطني..والمجالس المحلية لا بد أن تقوم بدورها

المهندس أحمد السجيني،
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كان هناك حالة توافق مميزة في الحوار الوطني لم أرها من قبل، خاصة بعد المشاركة المميزة من الأحزاب، والتي لبت دعوة الرئيس السيسي بضرورة المشاركة في الحوار الوطني.

وقال السجيني، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإدارة المحلية يقع عملها تحت السلطة الرقابية والسلطة التنفيذية، مؤكدا أن العمل في المجالس المحلية هو عمل رقابي.

 

رصد المخالفات 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد أن يكون للمجالس المحلية دورها الهام لمساعدة الإدارة المحلية، خاصة في رصد المخالفات التي تحدث.

 

احمد السجيني لجنة الادارة المحلية مجلس النواب الحوار الوطني السلطة التنفيذية

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