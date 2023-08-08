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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

سيف جعفر
سيف جعفر

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، ورؤيتها في دعم فريق الكرة الأول بعدد من اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانيات الكبيرة، بجانب مجموعة الخبرات التي يمتلكها الفريق، ودعما للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركات على مختلف الأصعدة.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

واللاعب من مواليد ٥ ديسمبر من عام ١٩٩٩، ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

ويستعد نادي بيراميدز لبداية موسم يعج بالمسابقات محليا وقاريا، حيث البداية في منتصف سبتمبر بدوري أبطال أفريقيا ثم الدوري الممتاز وكأس مصر بنسختيه القديمة والجديدة، وكذلك السوبر للأندية الأبطال في الإمارات، ويسعى النادي للمنافسة على جميع تلك البطولات.

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