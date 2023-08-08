بسبب تطبيق "واتساب".. تغريم البنوك الأمريكية 549 مليون دولار

أعلن المنظمون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات مجمعة بقيمة 549 مليون دولار ضد بنك "ويلز فارجو” ومجموعة من البنوك الأصغر أو غير الأمريكية، حيث فشلت هذه البنوك في الاحتفاظ بسجلات إلكترونية لاتصالات الموظفين.

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات وغرامات بقيمة 289 مليون دولار ضد 11 بنك بسبب “إخفاقات واسعة النطاق” في حفظ السجلات، في حين قالت لجنة تداول السلع الآجلة أيضا إنها غرمت أربعة بنوك ما مجموعه 260 مليون دولار لفشلها في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة من قبل الوكالة.

كان هذا أحدث جهد للمنظمين للقضاء على الاستخدام الواسع النطاق لتطبيقات المراسلة الآمنة مثل “سيجنال” أو “واتساب” من قبل موظفي ومديري وول ستريت.

وقال سانجاي وادوا، نائب مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “تنبع إجراءات اليوم من اكتساحنا المستمر لضمان امتثال الكيانات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الوسطاء والتجار ومستشاري الاستثمار ، لمتطلبات حفظ السجلات الخاصة بهم، والتي تعتبر ضرورية بالنسبة لنا لمراقبة وإنفاذ الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

اعترفت البنوك والشركات أنه اعتبارا من عام 2019 على الأقل، استخدم الموظفون قنوات جانبية مثل “واتساب” لمناقشة أعمال الشركة، وفشلوا في الحفاظ على السجلات في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وحصل بنك “ويلز فارجو”، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول ولاعب صغير نسبيا في وول ستريت، على أكبر عدد من الغرامات يوم الثلاثاء، مع غرامات قدرها 200 مليون دولار.