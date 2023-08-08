أسوة بأبناء "الحريديم".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية

نظمت مئات النساء الإسرائيليات، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مركز التجنيد العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على مشروع قانون جديد مقترح لإعفاء أبناء "الحريديم" الدارسين للتوراة من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية طالبن بإعفاء أبنائهن من الخدمة العسكرية أسوة بأبناء طائفة "الحريديم" المتشددة.

وأوضحت الصحيفة أن النساء ينتمين إلى حركة احتجاجية جديدة تدعى "جبهة الأمهات" رفعن شعار "إما الجميع أو لا أحد" خلال الوقفة الاحتجاجية.

ووفقا للصحيفة فقد هددن بعدم تشجيع أبنائهن على التجنيد ما لم يتم حرمان جماعة "الحريديم" المتدينة من استثناء الاستدعاء الطويل المدى الذي يتمتعون به.

وأشارت إلى أن السيدات هتفن بشعارات "إما الجميع أو لا أحد"، وحملن لافتات تحمل عبارة "دم أبنائنا وبناتنا ليس أرخص سعرًا".