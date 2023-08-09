دب يهرب على متن طائرة ركاب عراقية إلى دبي.. ما القصة؟

في حادثة صادمة، هرب دب مهاجر من قفصه داخل طائرة، اثناء نقله على متنها ليفزع ركاب الطائرة في مشهد يحبس الأنفاس.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، كان الدب يُنقل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى دبي في 4 أغسطس عندما وقع الحادث.

بدأ رئيس الوزراء العراقي تحقيقًا رسميًا - على الرغم من نفي ارتكاب أي مخالفات.

اكتشف العمال أن الدب كان مفككًا من العلبة عندما هبطت الطائرة في مطار دبي الدولي وبدأت في تفريغ الحمولة. تمت مشاركة مقطع فيديو على Twitter ، الآن X ، يُظهر الدب المرتبك وهو يتجول حول عنبر الشحن بينما يحاول الموظفون الشجعان تهدئته.

وفقًا للإندبندنت ، تم تخدير الحيوان من قبل السلطات وإزالته من طائرة بوينج 737-800.

على الرغم من التعامل مع الحادث ، إلا أن التأخير يعني أن رحلة العودة ، IA124 ، تأخرت أربع ساعات.

