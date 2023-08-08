تصريحات عاجلة من أردوغان بشأن العودة إلى مبادرة الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو الماضي، عبر توسيع نطاقها.

كما طالب أردوغان ، في المؤتمر الـ 14 للسفراء الأتراك في أنقرة، الدول الغربية بالوفاء بوعودهم بالنسبة إلى تصدير الحبوب في البحر الأسود، مضيفا: "لا شك أن حل هذه المشكلة دون الدخول في مزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إنه ليس لديها أنباء عن أي محادثات محتملة بشأن صفقة الحبوب.

وكشف حق، في إفادة صحفية: "ليس لدي أخبار لك بشأن أي مفاوضات محتملة.. نواصل التفاعل على مختلف المستويات لجلب المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بـ روسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.

وأضاف بيسكوف: "روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن".