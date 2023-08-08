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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: لا يمكن هزيمة روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال عبدالغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال متوقفة في تفكيرها وتحليلها عند ما نُشر في سنة 1991 بعد سقوط جدار برلين، أي انتصار القطب الذي كانت تتزعمه ضد القطب الشرقي الذي تزعمته الاتحاد السوفيتي، لافتًا إلى أن فوكوياما نشر كتابا يقول فيه إن العالم أمام نهاية التاريخ.

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"القاهرة للدراسات الاقتصادية": الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة ولا توجد مؤشرات على انتهائها

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ ذلك الحين، اعتبرت الولايات المتحدة نفسها سيدة العالم وسيدة الموقف، ولكن روسيا، لم تتوقف عن مسيرتها الحضارية كأي دولة عظمى، والآن تكتشف الولايات المتحدة تكتشف وجود قوة تحاول منافستها على العالم بأكمله حيث تغلغل في أفريقيا وتعلن عن اتفاقيات مع دول عظمى كالصين والهند وجنوب أفريقيا، أي أن القطب الثاني لم يمت وهذا ما يجعل واشنطن تراجع موقفها وتتقدم في إطار ما أسماه جورج بوش بالضربات الاستباقية".

وتابع، أن ميدفيديف صرح بأن انهزام روسيا يعني نهاية العالم أو الدخول في الحرب العالمية الثالثة، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على الإنسانية جمعاء وليست أوروبا فقط، حتى وإن كانت في الصفوف الأولى، وواصل: "إن كان هناك إعمال للعقل والمنطق والمسؤولية الحضارية والتاريخية، فالحوار سيكون إنهاء هذه الحرب، وإن استمرت الحرب لن تنهزم فيها روسيا، وأوكرانيا لا يمكن أن تنهزم، فلا يوجد في التاريخ بلد تم غزوه وانهزم أخيرا، ولو دام الاستعمار قرونا".

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