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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تنمية بشرية يوجه تعليمات ونصائح هامة للطلاب فبل اختيار الكليات

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق

أكد دكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية، أن الطالب خلال مرحلة التنسيق لا بد أن يختار الكلية التي تعمل على تلبية طموحاته، مشيرا إلى أن البعض يكون لديه تفوق في الجانب العلمي والإبتكار، لذا عليه أن يتوجه للكليات العملية.

 

وقال رأفت يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن تدخل أولياء الأمور في رغبات أبنائهم هو أمر خاطئ، مؤكدا أنه على الأباء ترك الحرية لأبنائهم في اختيار الكلية التي ستعمل على تلبية طموحاتهم.

 

بعد التخرج

وتابع  أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية، أنه لا بد للطالب، ان يحدد اختياراته بشكل جيد، وذلك على حسب المجموع ورغبة الطالب، وأن يتم مراعاه امكانيات الطالب، وتوافر فرص العمل بعد التخرج.

 

مرحلة التنسيق دكتور رأفت يوسف المجموع رغبة الطالب امكانيات الطالب

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