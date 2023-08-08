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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: ما يحدث على حدود مصر الإقليمية خطير لأبعد درجة ممكنة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدول الإقليمية التي سعت للمصالحة مع مصر، ووسطت بعض الأطراف للحديث مع مصر حول المصالحة مع مصر ليس حبا في الدولة المصرية، ولكن لأن مصر أصبحت دولة قوية في المنطقة.

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه حينما تجد الدول الإقليمية التي كانت تسعى للتخريب عام 2013، تبحث عن المصالحة وتبحث عن التعاون مع مصر، يدل على قوة مصر، "دول مش بيقولوا كده حبا فينا، ولا جايين مرحبين بينا وخلاص، لا ده يدل على أن مصر دولة قوية في المنطقة في الوقت الحالي". 

حلمي النمنم: يوجد فريق سياسي يشكك دائما ويطعن بالتزوير

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن ما يحدث على الحدود الإقليمية خطير لأبعد درجة ممكنة، ويجب على الجميع التركيز في هذا الأمر، إذ أن أحد الدول على حدود مصر يبحثون عن تفكيكها عرقيا وإقليميا، "لازم نركز ونشوف اللي بيحصل حول مصر في الفترة دي". 

وأشار حلمي النمنم، إلى أنه يتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية، ولكن يجب على المرشحين الذين سيطرحون أنفسهم للانتخابات الرئاسية الإعلان عن البرامج التي سيعمل عليها، وما سيقدمه للشعب المصري وفقا لبرنامج سيسير عليه. 

واستكمل حلمي النمنم، أنه يوجد في مصر دائما فريق سياسي يشكك ويطعن بالتزوير ويستعين بالخارج، مستشهدًا بالانتخابات في السنوات الماضية قائلا: "أحد المرشحين في الانتخابات كان دائما يخرج زيرو أصوات ليندد أن الانتخابات مزورة، وكان يتعمد ألا يعطي صوته لنفسه، حتى تم كشفه من خلال بعض الصحفيين الذين صوتوا له لكشف ألاعيبه".

حلمي النمنم أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صدى البلد مصر الحدود الإقليمية

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