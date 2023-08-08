كومان يرفض عرضين من السعودية

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الإسباني، رفض عروضًا للعب في السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة “TZ” الألمانية، فإن كومان تلقى عرضين ضخمين من اثنين من كبار الفرق السعودية (النصر - الاتحاد - الهلال - الأهلي)، لكنهم رفضهما.

وأوضح التقرير أن كومان تلقى عرضًا براتب يُقدر بـ 45 مليون يورو، فيما جاء العرض الثاني براتب سنوي يُقدر بـ 65 مليون يورو للعب في السعودية حتى صيف عام 2026، لكنه رفضهما، مُصرًا على الاستمرار في بايرن.

وأشارت الشبكة إلى أن رحيل كومان هذا الصيف غير وارد على الرغم من العديد من الأطراف المهتمة، ويرغب في أن يكون أسطورة للنادي البافاري.