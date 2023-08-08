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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز شراكتهما

رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، وبحثا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى بن زايد وسوليفان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مباحثات بشأن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

 

الامارات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

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