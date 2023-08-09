حلمي النمنم: الإخوان لا يعرفون معنى الوطنية وفشلوا في الحكم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حكم أي رئيس لمصر يجب أن يتم قياسه على عدة قضايا معينة، منها قضية الاستقلال وسيادة الدولة، وقضايا الحريات، وقضايا العدل بمفاهيمه المختلفة، موضحا أن حكم الإخوان من بدايته كان خطأ إذ أنهم لا يعترفون بالسيادة والاستقلال أو الدولة الوطنية، حتى انه كتب إما أن يتمصر الإخوان أو ينقرضوا.

حلمي النمنم: الرئيس السيسي نجح في العديد من القضايا.. وسيناء أكبر دليل

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان لم يعترفوا بالوطنية أو الدولة الوطنية وكان ذلك أحد أسباب فشل حكمهم بعد عام واحد فقط، إذ أنهم لم يحترموا الوطنية أو الدولة الوطنية.

وتابع حلمي النمنم، أنه حينما يتم الحديث عن قضية سيادة واستقلال الدولة في عهد الرئيس السيسي، يتم النظر إلى قضية سيناء وتفريغه من الإرهاب، فضلا عن حماية حدود مصر المختلفة من الإرهاب وغيره، لافتا إلى أن مصر نجحت في عهد السيسي في تطبيق مبدأ سيادة واستقلال الدولة.

وأردف حلمي النمنم، أنه إذا جاء الحديث عن حكم الرئيس السيسي في قضية العدل والمساواة، يتم القياس على زيادة المرتبات، فضلا عن مبادرة "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" وغيره من المشاريع التي تطمح للمواطنين أن يعيشوا حياة أفضل.