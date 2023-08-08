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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة وأنُشئت في زمن قياسي

وزير العدل
وزير العدل

 أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته الكبيرة بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطوير واضح قائلا: "اليوم فعلا يوم من أيام مصر، لو رجعنا لـ 6 سنوات لورا سنجد العاصمة الإدارية كانت فكرة ليس أكثر، ولكن الآن أصبحت موجودة على أرض الواقع". 

وزير العدل: شباب القضاة أول من يقيموا في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف "مروان"، خلال تصريحات على هامش تسليم عدد من القضاة وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن العاصمة الإدارية تحولت من فكرة لمدينة على أرض الواقع، وتم إنشائها في زمن قياسي كمدينة متطورة عصرية، لافتا إلى أن الحكومة انتقلت بكامل هيئتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتابع وزير العدل، أن انتقال المواطنين إلى السكنة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد جديد تشهده العاصمة في الفترة الحالية، موضحا أنه شرُف اليوم بتوزيع عقود تملك وحدات سكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، لافتا إلى أن ذلك نتيجة الاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي لتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين وخاصة الشباب. 

وأردف، أن كل من حصلوا على الوحدات السكنية من الهيئات القضائية من فئة الشباب من الرجال والسيدات، "كله النهاردة استفاد من العاصمة الإدارية الجديدة، مصر في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الإقامة في العاصمة الإدارية، وكل الخدمات موفرة في العاصمة، ولا ينقصها غير الإقامة من قبل السكان". 

وأشار إلى أن أعضاء الهيئات القضائية سيكونون أول من يقيموا في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه كان هناك شراكة مثمرة بين كلا من وزارتي العدل والإسكان، حيث تم توزيع الوحدات السكنية على شباب القضاة، ومازال هناك أشخاص سيتسلمون الوحدات تباعا، "إحنا واخدين تقريبا 200 وحدة سكنية". 

العاصمة الادارية وزير العدل أحمد موسى برنامج “على مسئوليتي” صدى البلد

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