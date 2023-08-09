عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط لدمج البنوك وفقا لقانون المركزى.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن  ضوابط وشروط اندماج بنك في آخر أو الانقسام إلي بنكين وفقا لقانون البنك المركزي فيما يلى:

شروط دمج البنوك


1 - يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

2 -  يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.

3 - يضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

4 - يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك علي الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.

 

البنك المركزي الجهاز المصرفي الوقائع المصرية تسجيل البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ