الأهلي يُجهز مباراتين وديتين في معسكر النمسا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال معسكر النمسا المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراتان متدرجتا المستوى، وسوف يستمر المعسكر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد".

أنهت إدارة الأهلي تسجيل القائمة الأولي للفريق الأول لكرة القدم بإتحاد الكرة والتي شارك جزء منها في مباراتي الداخلية والمصري بكأس مصر.

ضمت القائمة الأولي كلا من محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى ومعهم أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسى ومروان عطية ومحمود كهربا وكريم نيدفيد فيما تم وضع وصلاح محسن في قائمة الإنتظار وسيتم قيد رضا سليم وإمام عاشور خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وصولهم بطاقتهما الدولية.