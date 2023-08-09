عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

حرصت جنا أبنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

هتخسي 4 كيلو في أسبوع.. نظام غذائي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

txt

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.. مذاق لا يقاوم

تألقت أبنة عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون البينك المزين بنقوشات الورد.

أنتعلت أبنة عمرو دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عمرو دياب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

عمرو دياب ابنة عمرو دياب جنا ابنة عمرو دياب اطلالة جنا عمرو دياب صور جنا عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

في عيد ميلادها الـ35 .. 10 صور تكشف عن إطلالات شيماء سيف

هتخسي 4 كيلو في أسبوع.. نظام غذائي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

تشنجات واضطراب عصبي.. معلومات خطيرة عن مرض سيلين ديون

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.. مذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

من أجل أوكرانيا.. دولة أوروبية تشتري 49 دبابة ليوبارد مستعملة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-8-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ