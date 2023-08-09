بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت جنا أبنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أبنة عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون البينك المزين بنقوشات الورد.

أنتعلت أبنة عمرو دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عمرو دياب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.