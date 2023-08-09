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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

فيفي عبده
فيفي عبده

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

لن تتخيل.. 5 أسباب تؤدي للإصابة بـ سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها، كما أنه سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، في الهند يمثل سرطان الرئة ما يقرب من 6 % من جميع أنواع السرطان ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 1 مريض مصاب بهذا المرض المخيف كل عام، الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هي كما يلي:

إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

على الرغم من وجود عدة أسباب لاضطراب الدورة الدموية ، إلا أن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو مضاعفات القلب، من الأمراض الأخرى التي تؤثر أيضًا على ضعف الدورة الدموية مرض السكري والكوليسترول وما إلى ذلك، من المهم أن تعرف كيف يؤثر ضعف الدورة الدموية على الجسم ولماذا من المهم عدم تجاهل العلامات المبكرة لهذه الحالة الطبية الحرجة. 
 

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