عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

علم السعودية
علم السعودية

حذرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، الرعايا الموجودين في المدينة من تأثيرات الإضراب العمالي، داعية إلى أخذ الترتيبات اللازمة خلال التجول أو السفر.

وحثت القنصلية المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة على اتخاذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم، والخروج بوقت كاف تحسبا لأي تأخير، بناء على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي، ما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في المدينة، على غرار حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلوس.

وأشارت القنصلية إلى أنه، في الحالات الطارئة، يمكن التواصل مع خدمة شؤون السعوديين.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس واحدة من أكثر الحركات العمالية أهمية في السنوات الأخيرة، حيث سيترك أكثر من 11000 موظف في المدينة وظائفهم بسبب عدد من الأسباب الوظيفية.

وتحتج نقابة “SEIU 721” التي تمثل العمال من سان بيدرو إلى مرصد جريفيث، على محادثات عقد "سوء النية" بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك نقص الموظفين في جميع أنحاء المدينة.

 وبينما من المقرر أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة، تأمل النقابة في توجيه رسالة قوية إلى المدينة.

القنصلية السعودية لوس أنجلوس التجول السفر إضراب العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ