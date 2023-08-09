السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

حذرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، الرعايا الموجودين في المدينة من تأثيرات الإضراب العمالي، داعية إلى أخذ الترتيبات اللازمة خلال التجول أو السفر.

وحثت القنصلية المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة على اتخاذ الترتيبات اللازمة خلال تجوالهم أو ترتيبات سفرهم، والخروج بوقت كاف تحسبا لأي تأخير، بناء على ما ورد من عمدة المدينة بشأن الإضراب العمالي، ما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في المدينة، على غرار حركة المواصلات العامة والطرق المؤدية من وإلى مطار لوس أنجلوس.

وأشارت القنصلية إلى أنه، في الحالات الطارئة، يمكن التواصل مع خدمة شؤون السعوديين.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس واحدة من أكثر الحركات العمالية أهمية في السنوات الأخيرة، حيث سيترك أكثر من 11000 موظف في المدينة وظائفهم بسبب عدد من الأسباب الوظيفية.

وتحتج نقابة “SEIU 721” التي تمثل العمال من سان بيدرو إلى مرصد جريفيث، على محادثات عقد "سوء النية" بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك نقص الموظفين في جميع أنحاء المدينة.

وبينما من المقرر أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة، تأمل النقابة في توجيه رسالة قوية إلى المدينة.