تحويل السيارة إلى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

ستقوم جنرال موتورز بتزويد المزيد من سياراتها الكهربائية القادمة التي تعتمد على Ultium بميزة جديدة من السيارة الى المنزل (V2H)، وسيتيح ذلك للمستخدمين تصدير الطاقة من بطاريات السيارات ذات الجهد العالي إلى منازلهم ، وتحويل المركبات بشكل أساسي إلى مولدات احتياطية.

تحويل السيارة الى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

في السابق ، تم الإعلان عن هذه الميزة في سيارة بيك أب 2024 شيفروليه سيلفرادو EV RST التي تم الكشف عنها مؤخرًا ، ولكن الآن تقول عملاق السيارات الأمريكي إن مجموعتها الكاملة من السيارات الكهربائية الجديدة المستندة إلى Ultiumستحصل على V2H حتى عام 2026.

وبعبارة أخرى ، فإن 2024 GMC Sierra EV Denali Edition 1 و 2024 Chevrolet Blazer EVو 2024 Chevrolet Equinox EV و 2024 Cadillac Lyriq و Cadillac Escalade IQ القادمة ستكون متوافقة مع V2H.

تحويل السيارة الى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

تجدر الإشارة إلى أن جنرال موتورز صرحت على وجه التحديد بمركبات كهربائية جديدة تعتمد على Ultium، مما يعني أن GMC Hummer EV غير مدرجة في القائمة ، على الأقل في الوقت الحالي.

تحويل السيارة الى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

في مارس الماضي ، أعلنت جنرال موتورز أن كلاً من طرازات بيك أب وسيارات الدفع الرباعي من طراز 2024 Hummer EV ستحصل على شاحن أقوى من المستوى 2 كمعدات قياسية في بعض مستويات القطع التي تتيح وظيفة تحميل السيارة (V2L) ، مما يسمح يقوم المستخدمون بتصدير الطاقة من البطارية حتى 6 كيلو واط عبر محول.

تحويل السيارة الى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

للاستفادة من ميزة V2H الخاصة بالمركبات ، يحتاج العملاء إلى ترقية منازلهم بواحدة من حزم المعدات الثلاثة التي كشفت عنها جنرال موتورز الشهر الماضي: Ultium Home V2H Bundle أو Ultium Home Energy System أو Ultium Home Energy Storage Bundle.