إنجازات الرئيس السيسي بالدقهلية لا تنتهي من أجل حياة كريمة للمواطنين

شهدت محافظة الدقهلية فى عهد الرئيس السيسى طفرة كبيرة فى قطاع النقل باعتباره قطاعا خدميا يهم المواطنين والداعم الأول لمشروعات التنمية المستدامة والاستثمار الناجح وذلك فى إطار خطة قومية لتحديث وتطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.

وذلك عقب سنوات من تهالك الطرق وعدم تأهيلها وصلاحيتها للسير وإهمال فى المتابعة والصيانة، وتعديات البناء عليها من قبل المواطنين.

ويعد مشروع تطوير طريق بنها المنصورة من أهم المشاريع التى شهدتها محافظة الدقهلية فى الآونة الأخيرة، حيث يعد الرابط الوحيد بين مدنها المختلفة وبين القاهرة، ويستخدمه ما يزيد عن مليونى شخص يوميا، ذهابا وإيابا من وإلى القاهرة، ميت غمر، وأجا، وكفر شكر، ومحافظة القليوبية، والذى شهد على مدار سنوات عديدة الكثير من الحوادث، نتيجة تهالكه والانتشار العشوائى وتسبب فى وفيات وإصابات.

حيث إن أعمال تطوير ورفع كفاءة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق وهى كبارى (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت ) بتكلفة إجمالية 1.2 مليار، بهدف ربط طريق بنها المنصورة الجديد بالطريق الإقليمي، وكذا الطريق الزراعى والطريق الزراعى القديم عند كوبرى المصنع الحربي، مما سيُسهم فى رفع مستوى الخدمات وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وخاصة محافظات «الدقهلية – القليوبية – دمياط – الغربية»، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق، وخاصة فى مراكز بنها – ميت غمر – أجا – مركز المنصورة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ورفع كفاءة الطريق وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وكان طريق المنصورة- جمصة من أسوأ الطرق المتهالكة حيث سجل فى شهر واحد حوالى ٤٠حالة وفاة، حيث اعوجاج الأسفلت وميله فضلا عن المطبات التى توجد كل مسافة كيلومتر تقريبا، مع وجود تعديات من المواطنين عليه بالبناء، وانتشار المطبات العشوائية، وقيام المواطنون بحفر مطبات فى الطريق عميقة، بدل من المطبات الصناعية الظاهرة، فضلا عن فقدانه لخدمة الإنارة.

وشهد الطريق تطورا بتكلفة بلغت 1.268 مليار جنيه، شمل إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسى المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسى وتقوية الطريق الحالى وتغطية كامل الطريق بطبقتين أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبى الطريق وتوسعة الكبارى السطحية ليصبح 3 حارات لكل اتجاه، وفقا لقياسات الجودة العالية للربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولى الساحلى.

وشهد الطريق الدائرى حول المنصورة الرابط بين كوبرى الجامعة وكوبرى منية سندوب، أعمال توسعة يتم تنفيذها بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9م بكل اتجاه ليصبح 14م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه. بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 دوران للخلف؛ عبارة عن منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل، وإنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا تصل إلى 450 مليون جنيه، مما سيسهم فى تخفيف الحركة المرورية بين مدينتى المنصورة وطلخا.

كما تم افتتاح محور طلخا على النيل، بطول المحور 8 كم، ويربط بين طريق المنصورة / دمياط شرق النيل وطريق خلال زيارة رئبس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للدقهلية.

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