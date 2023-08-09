هشام يكن: ليس لي دور فى الزمالك وممنوع من دخول النادي

قال هشام يكن نجم الزمالك السابق ، أنه ممنوع من دخول القلعة البيضاء وأنه ليس له دور فى النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ممنوع من دخول نادي الزمالك ولا أعلم لماذا أنا بعيد تمامًا عن الزمالك طوال السنوات الماضية رغم أن أنا تربيت ونشأت داخل جدران الزمالك ومن عائلة كبيرة زملكاوية.

وأضاف:" الزمالك يحتاج للاستقرار الإداري والزمالك بعيد بسبب الأزمات والمشاكل لذلك الفريق لا يحقق الفوز أو البطولات.

وتابع:" أتمني من شيكابالا عدم الرد علي أى شي ويستمر فى مستواه مع الزمالك فهو قائد الفريق.

وعن فتوح ، قال هشام يكن:" أحمد فتوح لاعب مميز ولكن مستواه بعيد بسبب التصريحات التي ادلي بها رئيس النادي السابق.