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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوغندي ووزير التجارة الجزائري يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

الرئيس الأوغندي يوويري
الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني

 بحث الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني مع وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأوغندي، للزيتوني، مساء أمس الثلاثاء، في إطار مشاركته في أعمال "القمة الثانية للمؤتمر الأفريقي للبن"، المنعقدة بأوغندا.
وأكد الرئيس الأوغندي، خلال اللقاء، تطلعه لتكثيف التواصل والعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
من جانبه، استعرض وزير التجارة الجزائري، المواد التي ستشمل المبادلات التجارية بين البلدين في إطار تشجيع التجارة البينية بين بلاده أوغندا. 

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