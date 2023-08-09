الرئيس الأوغندي ووزير التجارة الجزائري يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

بحث الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني مع وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأوغندي، للزيتوني، مساء أمس الثلاثاء، في إطار مشاركته في أعمال "القمة الثانية للمؤتمر الأفريقي للبن"، المنعقدة بأوغندا.

وأكد الرئيس الأوغندي، خلال اللقاء، تطلعه لتكثيف التواصل والعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

من جانبه، استعرض وزير التجارة الجزائري، المواد التي ستشمل المبادلات التجارية بين البلدين في إطار تشجيع التجارة البينية بين بلاده أوغندا.