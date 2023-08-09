«بلا مكان: الفلسطيني بين الارتجال والغياب».. كتاب جديد عن دار الفينيق

صدر حديثا عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، كتاب “بلا مكان: الفلسطيني بين الارتحال، والغياب، والحصار”، تأليف: نور صباح.

تتناول المؤلفة في هذا الكتاب مصائر الفلسطينيين عبر النظر عن بعد إلى وطنهم بمنظور الحنين إلى ما كان مبهجاً يصون كرامة الإنسان، والنظر عن قرب إلى البدائل التي تفرض سطوتها على حياتهم وحياة أبنائهم فتؤجج هذا الحنين، وهي وإن اتخذت من الهوية الفلسطينية متناً للدراسة، إلاّ أنها لم توغل عميقاً في تقصي تفاصيل الفلسطيني الذي يعيش في بلده، حتى وإن كان البلد يرزح تحت وطأة احتلال غاشم يعد عليه أنفاسه ويصادر كل ما من شأنه تكريس الشعور بالأمان، إنها دراسة تتناول صورة الوطن عن بعد، وكيف تعلو صورته عندما تحاول بلدان الشتات أن تنال من هوية الفلسطيني، سواء بمعاملته كوافد لا يتمتع بما يحظى مواطنو تلك البلدان، أو بمنحه حقوق المواطنة كاملة كما يحدث في البلدان الغربية التي لا تقرن الإنسان بأصله، هي إذن مسألة وجود، حتى إن كان هذا الوجود نائياً جسدياً، لكنه يحضر في فلسطين كروح عندما يشح الهواء في المنفى.