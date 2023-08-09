إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الهجوم المضاد

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم المضاد "لم يكن سهلًا وربما يحدث بشكل أبطأ" مما كان يأمل البعض.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، جاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع عقده مع وسائل الإعلام من أمريكا اللاتينية بعد تقارير بأن المسؤولين الغربيين لديهم تقييمات "واقعية" تشير إلى قدرة القوات الأوكرانية على استعادة مناطق كبيرة.

وأوضح زيلينسكي، في فيديو نشره مكتبه: "كل هذا ثانوي، في بعض الأماكن، توجد مناجم، وفي بعض الأماكن توجد صعوبات تقنية، وفي بعض الأماكن كنا ننتظر طويلا، أو هناك تعقيدات أخرى، يمكننا مناقشتها لفترة طويلة، مثل اتجاه الهجوم المضاد، ما هو الخطأ فيه، ما نفتقر إليه".

ولفت: "أوكرانيا هي التي تملك المبادرة، من الصعب للغاية القتال لفترة طويلة - وهذا أمر واضح كل هذا صعب للغاية عندما تفتقر إلى هذه المعدات أو تلك، أعلم أن الأمر صعب علينا لكنني أعلم بالتأكيد أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للروس".

وأضاف أنه "بينما هناك إجهاد في عيون الأوكرانيين، فإن هناك خوفا في أعين الروس".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الأمريكي، جارلاند نيكسون، إن جميع تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول عودة الأراضي المفقودة ليس لها أساس، حيث أن البلاد على وشك الانهيار التام.

وأوضح نيكسون: "كلمات زيلينسكي حول عودة دونباس وشبه جزيرة القرم هي عبارة فارغة. هذا لن يحدث أبدا.. العالم كله يعرف هذا، وعلق على خطب رئيس أوكرانيا”.

وأشار إلى أن الطيران والبحرية الروسية من بين الأفضل في العالم، وبالتالي فإن أوكرانيا، التي ليس لديها مثل هذه القوات ، ليس لديها أي فرصة على الإطلاق للنجاح.