حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

يتجه عدد كبير من المصريين إلى المدن الساحلية؛ لقضاء العطلة الصيفية، سواء إن كانوا بمفردهم أو مع أصدقائهم أو مع الأسرة، لذلك يتابعون تعليمات هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة؛ لمعرفة حركة الملاحة والبحر.

البحر

تحذير هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نزول البحر خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بسبب ارتفاع الأمواج، نتيجة نشاط للرياح على البحر الأبيض المتوسط، فسيتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، خاصة على شواطئ المناطق الساحلية كـ “مرسى مطروح والإسكندرية ودمياط وبلطيم”، وأيضًا “مدينة العلمين”، ويمكن أيضًا أن تصل إلى ارتفاع 3 أمتار، كما تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كيلو مترا لكل ساعة.

البحر مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البحر سيكون خطرا على المصطافين، لكنه مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية، ومن يوم الخميس حتى السبت: “إحنا بنرسل التنبؤات للمسؤولين على الشواطئ، وبدورهم يقومون برفع رايات؛ عندما تكون المياه لا تسمح بالعوم أو السباحة”.

كما حذرت من نزول البحر بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، وإذا نزل الشخص إلى مياه البحر؛ يجب عدم التعمق داخله.

تحسن الأحوال الجوية حتى الإثنين 14 أغسطس

ومع نهاية الأسبوع الحالي وحتى يوم الاثنين 14 من أغسطس، تتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير، فتصل إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى ويمكن أن تصل إلى 33 مئوية، ويسود طقس حار نهارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، يومي الأحد والاثنين 13 و14 أغسطس، ستزيد سرعة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على مناطق متفرقة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.