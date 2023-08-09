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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب بسيناء تحت عنوان "بلدى أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" ، والتى استهدفت 3000 من السيدات والرجال والأطفال ، بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد، بعدد 2500 زيارة.

 

مركز العريش:

 

ويشمل نشاط الحملة قرى  واحياء بمركز العريش :عاطف السادات–كرم ابو نجيلة -حى الشوربجى -السمران -حى ال عروج - ووسط المدينة -ضاحية الجيش-العبور -– وسط المدينة –- الصفا .
و8 قرى بئر العبد: قاطية– التلول _الروضة –النصر – بالوظة _حي التعمير - حي الكفاح- مصفق.
ومنطقتين بمركز الشيخ زويد: الشيخ زويد – ابوطويلة-
و3مناطثطق بوسط سيناء : الحسنة – بغداد -الجفجافة- نخل .

وتستهدف الحملة، تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات .

علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

 

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