استمرار تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب بسيناء تحت عنوان "بلدى أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" ، والتى استهدفت 3000 من السيدات والرجال والأطفال ، بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد، بعدد 2500 زيارة.

مركز العريش:

ويشمل نشاط الحملة قرى واحياء بمركز العريش :عاطف السادات–كرم ابو نجيلة -حى الشوربجى -السمران -حى ال عروج - ووسط المدينة -ضاحية الجيش-العبور -– وسط المدينة –- الصفا .

و8 قرى بئر العبد: قاطية– التلول _الروضة –النصر – بالوظة _حي التعمير - حي الكفاح- مصفق.

ومنطقتين بمركز الشيخ زويد: الشيخ زويد – ابوطويلة-

و3مناطثطق بوسط سيناء : الحسنة – بغداد -الجفجافة- نخل .

وتستهدف الحملة، تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات .

علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.