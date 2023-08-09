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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

بعد معاناة 25 عاما
بعد معاناة 25 عاما ..سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنه

أثارت سيدة الكثير من الجدل لفقدانها أكثر من نصف وزنها بعد معاناتها من نظام اليويو الغذائي لمدة 25 عامًا إلا أنها تمكنت في النهاية من التخلص من وزنها الزائد عن طريق اتباع "حمية الأسد" التي تعتمد على تناول اللحوم والزبدة فقط فيما يعرف باسم "حمية الأسد".

وفقا لموقع اكسبريس فقد كانت كورتني لونا ، 39 عامًا شعرت بالإحباط بسبب التقلبات المستمرة في وزنها ، وكانت مصممة على إيجاد حل يناسبها لذلك جربت ما يسمى حمية الأسد.. ويتضمن هذا تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية فقط.

جاءت الفكرة إلى كورتني عندما عثر زوجها ، جيف ، على فيديو تيك توك يشرح فوائد تناول اللحوم فقط. 

في البداية ، قامت بدمج الفواكه في نظامها. ومع ذلك ، سرعان ما أدركت أنها كانت تفرط في تناول التوت وقررت استبعادها من نظامها الغذائي تمامًا.

قالت كورتني ، وهي أم مقيمة في المنزل ومبدعة محتوى ، من مقاطعة أورانج ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة: “لديّ تاريخ طويل في اتباع نظام غذائي لليويو. لا شيء يعمل بالنسبة لي”.

حمية الأسد لإنقاص الوزن

انخفض وزن كورتني من 13 و 7 أرطال إلى 10 و 3 أرطال ، وهي الآن تتناسب بشكل مريح مع مقاس 8 في الولايات المتحدة.

الإفطار: بيض مع شرائح السلامي

الغداء: مرق العظام ، ورقائق الجبن ، ورقائق الفاصوليا

العشاء : ملفوف وجزر مبشور ، قرع الجوز ، دجاج مشوي وصلصة الجبن الأزرق

الوجبات الخفيفة : تغميسة البصل ، ألواح البروتين

 

نظام اليويو نظام اليويو الغذائي انقاص الوزن حمية الأسد

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