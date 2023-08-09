أخبار الفن| فريدة رجب: والدي فخور بي ونصحني بهذا الأمر.. محطات من حياة حورية حسن في ذكرى ميلادها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..



كشفت الفنانة الشابة فريدة رجب تفاصيل تعاونها مع الفنانة نيللى كريم من خلال مسلسل "ليه لأ 3 “ فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد .

وقالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد :" كواليس المسلسل كان كلها حماس وكل الناس كانت مبسوطة فى العمل ومركزة فى شغلها ".

وأضافت فريدة رجب :" معرفش مين اللى كشف إن بسام رجب والدى وأثناء التصرير محدش كان يعرف إنى بنت ممثل".

وأوضحت فريدة رجب :" والدى فخور بيا ، ونصحني بالتزكيز أثناء العمل".

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ثريا حلمي والتى اشتهرت بفن المونولوج، حيث استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وتقتحم هذا العالم الذى كان يسيطر عليه نجوم كبار مثل محمود شكوكو وإسماعيل ياسين

اسمها الحقيقي 'زكية علي محجوب'، وولدت في مدينة 'مغاغة' التابعة لمحافظة المنيا، لعائلة فنية زرعت بداخلها حب الفن والمسرح، وعند دخولها الي المدرسة بدأت في تقديم الوصلات الغنائية، وهنا بدأت كتابة اسم أصغر فنانة مونولوج في الشرق الأوسط.

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المطربة حورية حسن والتى قدمت العديد من الأغانى التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها اغنية "من حبى ليك يا جارى".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات فى حورية حسن.

ولدت حورية حسن في 9 أغسطس 1932 في طنطا، أحبت الفن منذ نعومة أظافرها، وتمنت أن تغني في الإذاعة، وقف الحظ بجانبها عندما أكتشفها المطرب محمد الكحلاوي خلال حضوره أحد عروض أفلامه في طنطا وأعجب بصوتها ونصحها بالذهاب إلي القاهرة حيث الشهرة والمجد في انتظارها.