صحف الإمارات اليوم: مصر وتونس تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية.. السعودية تنشئ جهازًا مستقلًا للشئون الدينية بالحرمين.. وترامب يعاني من المحاكمات

بن زايد وسوليفان يبحثان العلاقات الاستراتيجية

حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر

ترامب: المحاكمات ستعوق حملتي الرئاسية

السعودية تنشئ جهازاً مستقلاً للشؤون الدينية بالحرمين

عقوبات جديدة على النيجر بسبب تعنت المجلس العسكري

بايدن يزور فيتنام "قريباً"

العاصفة خانون تتحرك قبالة كيوشو في اليابان

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، وكان أبرزها معاناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحاكمات حيث تؤثر بشكل سلبي على حملته الرئاسية.

محليًا، سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على استقبال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الشيخ بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

وفي الشأن العربي، قالت صحيفة "البيان"، إن مجلس الوزراء السعودي، قرر إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصالح العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها السعودية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدّد شكري تأييد مصر للإجراءات والجهود التي يقوم بها سعيّد والدولة التونسية الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ندّد بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية.

ومن الصحيفة ذاتها، تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تدعم الجهود الإقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع المقلق للغاية في النيجر، حيث تجاهل المجلس العسكري هناك المطالب بتخليه عن السلطة وبدأ الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي الأمين زين.

وأضاف بلينكن لإذاعة «آر.إف.آي» الفرنسية في مقابلة نشرت، أمس، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك عقب الانقلاب الذي شهدته الدولة الإفريقية يوم 26 يوليو الماضي.

أما صحيفة "الخليج"، فذكرت أن يوليو 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الشهور حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019 على ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي، أمس الثلاثاء. فيما يسعى مئات الإطفائيين، إلى إخماد حريق مستعر في البرتغال التي تشهد كجارتها إسبانيا موجة حر شديدة

وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيزور فيتنام "قريبًا"، نظرًا لأنها تريد تغيير علاقتها مع الولايات المتحدة وأن تصبح شريكًا.

وذكرت الصحيفة أيضًا، أن العاصفة الاستوائية الشديدة خانون تتجه شمالًا بعد أن اجتاحت مقاطعتي كاجوشيما وكوماموتو في جنوب غرب اليابان.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة شمالًا وتمر فوق المياه بالقرب من منطقة كيوشو غدًا الخميس.