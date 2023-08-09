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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يُندد بالإجراءات القضائية ويؤكد أنها تهدّد مصير حملته الانتخابية

ترامب
ترامب

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإجراءات القضائية التي تطاله وأكد أنها تهدد مصير حملته الانتخابية، مشددا على أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.
ووجه ترامب - في خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - انتقادات حادة لمسؤولين يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزور سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
واتهم الملياردير البالغ 77 عاما والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير "كيف يمكن لخصمي جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟".
وعلى الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جمعت اعتبارا من يونيو.. في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.
وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأمريكي مرتين إجراءات عزله، وُجه إليه /الثلاثاء/ الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات، وهي القضية الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.
وترامب مُلاحق أيضا في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
 

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