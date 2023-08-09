قناة عبرية: إسرائيل طالبت واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة

ذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن تطالب فيها بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة في شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد العملية العسكرية الأخيرة في جنين والتي أطلق عليها جيش الاحتلال" بيت وحديقة".

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه الرسالة نقلت من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية لنظرائهم في الجانب الأميركي.

وأوضحت القناة أن المسؤولين الأمريكيين المعنين، أكدوا أن الولايات المتحدة مهتمة بذلك ويجب أن لا تفوت مثل هذه الفرصة.

وأضافت القناة أن "إسرائيل" أوضحت للأمريكان بأنه إذا لم تتصرف السلطة الفلسطينية ضد الجماعات المسلحة ، فإنها ستفعل ذلك بنفسها.

وأشارت القناة إلى أنه بعد هذه المحادثة نفذ الجيش عملية اغتيال الشهداء: نايف أبو صويص وخليل أبو ناعسة وبراء القرم في جنين.