لتجنب آثار الحرارة الشديدة.. 15 نصيحة لمربي الأسماك وأصحاب المزارع

يعتبر قطاع الثروة السمكية وخصوصا الاستزراع السمكي في مقدمة القطاعات المتأثره بتغيرات المناخ، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية ونقص الاكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة اكثر نتيجة انخفاض الاكسجين ويتسبب ذلك في اجهاد حراري وانتشار الأمراض فى الأسماك.



ويرصد موقع صدى البلد أهم النصائح لمربي الأسماك لتجنب حدوث نفوق للأسماك خلال ارتفاع درجات الحرارة...



- استخدام تقنيات حديثة في اعادة تدوير مياه المزارع (الفلاتر الميكانيكية والبيولوجية)



• المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة او نقص امدادات المياه.



• ‏ الاهتمام باضافة بروبيوتك او منشطات المناعة خلال هذه الفترة لتحسين اداء الجهاز المناعي للأسماك.



• ‏تطبيق الأمان الحيوي قدر الامكان داخل المزارع السمكية.



• ‏التغذية بالنسبة الصحيحة وفى الاوقات المناسبة



• المتابعة المستمرة لجودة المياه فى المزراع السمكية.



- الاحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

‏- العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

‏- التقليل من معدلات التغذية أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجة.



‏- العمل على تشغيل البدلات أطول فترة ممكنة خلال النهار لتقليب طبقات المياه.



‏ - زياده ارتفاع عمود المياه في الأحواض؛ بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد على 1.5 متر.

‏- تشغيل الري بشكل دائم أثناء النهار لدخول أكبر كمية من المياه الجديدة للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضة في الأمونيا والـpH أو الاعتماد على التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجة بالبروبايوتك.

‏- يفضل التغذية بالاعلاف المضادة للإجهاد وذلك في الساعات الأولى من اليوم قبل ارتفاع حرارة المياه ومتاخرا بعيدا عن ساعة الذروة.



‏- التقليل قدر الإمكان من الأعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة والاعتماد على الأعلاف الطافية خصوصًا السمك البلطي.