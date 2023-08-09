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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المبدعون يلتقون أدباء المستقبل في نادي العريش

لقاء المبدعين بنادي
لقاء المبدعين بنادي ادباء العريش

عقد  نادي أدب العريش محافظة شمال سيناء، اجتماعه الثالث ، حيث يلتقي المبدعين مع أدباء المستقبل ليكونوا نواة وغرسا طيبا في المستقبل القريب ، وذلك تحت إشراف أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء. 

مفهوم العطاء:

افتتح اللقاء الشاعر السيناوي محمد عابد بكلمة تحدث فيها عن قيمة ومعني ومفهوم العطاء بما يخدم المجتمع دون تميز، ثم القي الشاعر الشاب محمد ابوحج قصيدة وقدم مجاراة للقصيدة محمود طبل.  

كما قدم الشاعر والمخرج والمسرحي/ أسعد الملكي قصيدة بطعم المسرح نصا وشعرا وأداءا وكان الحضور بمثابة الجمهور المتلقي .

وأثني الأدباء علي هذه التجربة الشعرية والمسرحية والأداء المتمرس الذي يمتلك أدواته دون إفراط أو تفريط .

وتوالت المشاركات والتعليقات والمداخلات، وعقب عليها الأدباء عامة والشاعر د.سمير محسن بصفة خاصة. 

 حضر اللقاء، هشام المالح، اسعد الملكي، محمد أبو حج، د سمير محسن، مرفت أبوفخر ، رشا الفرجاني، محمد جمعه عابد ،حسن محسن، مروة حمدي ،بكر محمد سالم ،أحمد ابوشيته، أحمد محمد الغول، الروائي عبد الله السلايمة ، محمود منيب ، ابتهال محمد، فاطمه موسي، عبد القادر عياد. 

 

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العريش لقاء المبدعين نادي ادباء

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