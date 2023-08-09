صحف الكويت| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة.. خطر قادم بسبب ارتفاع استهلاك وهدر المياه

سلطت صحف الكويت الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

صحيفة القبس

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون حاراً إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 47.

وفي خبر آخر، تفجرت تفاصيل ومفاجآت خلال التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء والماء وضبطتها وزارة الداخلية، أمس، حيث تبين تلاعبهم بقراءة العدادات وتزوير الفواتير المستحقة على المستهلكين، نظير مبالغ مالية، بحسب بيان «الداخلية».

وأبلغت المصادر أن المتهمين في هذه القضية 7 موظفين «من جنسيات عربية» يتبعون إحدى شركات قراءة العدادات التي انتهى عقدها مع الوزارة، وقد ضبط رجال الأمن بحوزتهم عشرات الآلاف من الدنانير من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي قطاع خدمة العملاء لاحظوا محاولات اختراق الأنظمة خلال الفترة المسائية بعد انصراف الموظفين المكلفين بمهام العمل، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية في الكويت والجهات الأخرى المعنية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام وضبط المتلاعبين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيلت والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء الكويتية.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأضافت: جرى إخطار إدارة الشؤون القانونية بالواقعة، حيث قامت بدورها بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية، وأُلقي القبض على مرتكبي هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، وجار استكمال الإجراءات.

وأكدت الوزارة سلامة نظام حساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق للنظام.

صحيفة الرأي

أفادت مصادر مطلعة، أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك بعد قراره الأخير رفع سعر الخصم 0.25 في المئة، بزيادة تسعيرها لفائدة ودائع الأفراد بالدينار بواقع ثُمن نقطة مئوية كحد أدنى، وذلك في مسعى رقابي لزيادة جاذبية العملة الوطنية وسط اتساع الهامش بين سعر الخصم والفائدة على الدولار إلى نحو 1.25 في المئة، حيث تتراوح الفائدة الأميركية حالياً بين 5.25 و5.5 في المئة.

وأقر المركزي الكويتي أخيراً رفع سعر الخصم من 4 إلى 4.25 في المئة اعتباراً من 27 يوليو الماضي.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً لتوجيه «المركزي» عدّلت جميع البنوك سلم أسعارها على ودائع العملاء الجديدة، لتُضاف إليها النسبة المضافة، كل حسب تسعيره، مشيرة إلى أن معدل الفائدة الذي يُمنح للعملاء يختلف من بنك لآخر، وذلك حسب احتياج كل مصرف للسيولة.

وأيضاً هناك اعتبارات فنية تحدّد أسعار الفائدة الخاصة، حيث أن المعدل المرتفع موجّه للعملاء أصحاب ودائع النخبة أو الـ«VIP»، والذين تتراوح أموالهم بين 500 ألف إلى مليون دينار وما فوق، كما أن آجال ودائعهم تتميز بالاستقرار، ولا تقل مدد ربطها عن سنة، ما يحفّز البنك الذي ينافس على استقطاب الودائع لمنحهم أسعاراً خاصة.

وبالطبع، هناك أسباب تتعلق باستيفاء نسب السيولة التي يحرص «المركزي» على أن تكون بمعدلات عالية جداً، إذ إن هناك مصارف تعاني من ترتيب نسب سيولتها على الأرجح في النصف الأول من العام الجاري، لا سيما في ما يتعلق بمعيار الـ«LCR»، كما أن لدى أخرى فوائض، لكنها لا تستقيم مع خططها لتوسيع نشاطها في الإقراض، ولذلك تعمل على رفع حصتها من ودائع الدينار من سوق الأفراد.

وفي خبر آخر، تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وكان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة. وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج "أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".

صحيفة النبأ

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية صالح المزيني، أن الكويت تواجه تحديا كبيرا في مصادر مياه الشرب، حيث إن معدل الطلب على المياه بحلول عام 2035 يصل إلى 900 مليون غالون إمبراطوري يوميا، وتشير الدراسات إلى أن أكبر التحديات التي ستواجهها الكويت هو ارتفاع استهلاك وهدر المياه من شبكة وتوزيع المياه.

ولفت إلى أن استهلاك مياه الشرب في البلاد حوالي 450 مليون غالون يوميا مقابل الإنتاج اليومي الذي يعادل 500 مليون غالون، علما أن أي نقص في الإمدادات اليومية يتم تعويضها من المخزون الاحتياطي العام.

وأوضح المزيني أنه في إطار العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تم وضع خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج اليومي من المياه المحلاة بحلول عام 2035 إلى مليار غالون امبراطوري في اليوم، وذلك من خلال المشاريع المائية المزمع تنفيذها من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في وقت لاحق.

وفي خبر آخر، وجّه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، عيسى الكندري، بضرورة التزام الجهات الخاصة والمستقلة والجهات ذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف عند الحاجة لاستقطاب الكوادر الوطنية وذلك وفقا للأحكام والضوابط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.