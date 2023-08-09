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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين.. عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات

الصين.. عشرات القتلى
الصين.. عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات

أعلن مسؤولون صينيون اليوم الأربعاء، عن مقتل 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الفيضانات التي أعقبت أمطارا غزيرة هطلت على بكين.

 

وأوضح المسؤولون، أن 33 شخصا لقوا حتفهم بشكل رئيسي بسبب الفيضانات أوانهيار المباني، وهو ما يقرب من 3 أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم الثلاثاء الماضي.

وقال نائب عمدة بكين، شيا لينماو، خلال مؤتمر صحفي: "أود أن أعبر عن أعمق التعازى لمن لقوا حتفهم أثناء تأدية الواجب والضحايا التعساء".

وتعرضت العاصمة الصينية لأمطار غزيرة قياسية في الأسابيع الأخيرة، ألحقت أضرارابالبنية التحتية، وجرفت مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.

ولقي العشرات حتفهم في الفيضانات في شمال الصين، حيث قالت بكين يوم الجمعة إن 147 حالة وفاة أو اختفاء الشهر الماضي نجمت عن كوارث طبيعية.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية إن 142 من بين هؤلاء كانت ناجمة عن فيضانات أو كوارث جيولوجية.


وفي مقاطعة هيبي المجاورة لبكين، لقي 15 شخصا مصرعهم وفقد 22 آخرون. وفي شمال شرق جيلين، توفي 14 شخصا وفقد شخص واحد يوم الأحد.

وفي هيلونغجيانغ، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن عشرات الأنهار شهدت ارتفاع منسوب المياه فوق "علامات التحذير" في الأيام الأخيرة.

تعرض الملايين من الناس لظواهر الطقس المتطرفة وموجات الحر الطويلة حول العالم في الأسابيع الأخيرة، وهي أحداث يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

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