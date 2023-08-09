إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار من إسرائيل إلى قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن عناصر الأمن الإسرائيلية، عند معبر بيت حانون "إيرز"، أحبطت تهريب 10 طائرات بدون طيار من إسرائيل إلى قطاع غزة.

ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس" فإن هذه الطائرات تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية.

وبحسب الموقع كانت الطائرات المسيرة العشر مخبأة في حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة، وتم اكتشافها بواسطة كلب أثناء فحص السيارة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هذه الطائرات تصويرية بدون طيار يُشتبه في أنها موجهة لعناصر مسلحة في قطاع غزة ، لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف.