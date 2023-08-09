خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مخاطر الإكثار من الشكولاته لأطفال.
أضرار الإكثار من تناول الشوكولاتة..
يمكن لتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة أن يسبب ما يلي:
الارتداد المريئي: فالكاكاو في الشوكولاتة حمضي يزيد أحماض المعدة وقد يسبب ارتدادها إلى المريء.
حب الشباب: قد يلاحظ الكثير أن جسم يستجيب لتناول الكثير من الشوكولاتة بظهور حب الشباب.
زيادة مستوى السكر في الدم: إذ أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر تؤثر على مستويات السكر في الدم.
الإمساك: إذ أن كثرة تناول الكافيين من الشوكولاتة ستسبب خسارة الجسم للسوائل من الأمعاء.
اضطرابات النوم كالأرق: وذلك لأن الكافيين منبه للجهاز العصبي.
فوائد الشوكولاتة…
للشوكولاتة فوائد كثيرة للصحة إن تم تناولها بالكميات الصحيحة والنوعية الصحيحة أيضاً، ومن أهم هذه الفوائد:
تعزيز صحة القلب والشرايين.
الحفاظ على صحة البشرة.
تقليل خطر الإصابة بالجلطات.
تعزيز صحة الشعر.
تقليل خطر الإصابة بالسكتات.