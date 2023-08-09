خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مخاطر الإكثار من الشكولاته لأطفال.

أضرار الإكثار من تناول الشوكولاتة..

يمكن لتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة أن يسبب ما يلي:

الارتداد المريئي: فالكاكاو في الشوكولاتة حمضي يزيد أحماض المعدة وقد يسبب ارتدادها إلى المريء.

حب الشباب: قد يلاحظ الكثير أن جسم يستجيب لتناول الكثير من الشوكولاتة بظهور حب الشباب.

زيادة مستوى السكر في الدم: إذ أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر تؤثر على مستويات السكر في الدم.

الإمساك: إذ أن كثرة تناول الكافيين من الشوكولاتة ستسبب خسارة الجسم للسوائل من الأمعاء.

اضطرابات النوم كالأرق: وذلك لأن الكافيين منبه للجهاز العصبي.

فوائد الشوكولاتة…

للشوكولاتة فوائد كثيرة للصحة إن تم تناولها بالكميات الصحيحة والنوعية الصحيحة أيضاً، ومن أهم هذه الفوائد:

تعزيز صحة القلب والشرايين.

الحفاظ على صحة البشرة.

تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

تعزيز صحة الشعر.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات.