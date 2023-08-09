عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مخاطر الإكثار من الشكولاته لأطفال.

 

أضرار الإكثار من تناول الشوكولاتة..

يمكن لتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة أن يسبب ما يلي:

الارتداد المريئي: فالكاكاو في الشوكولاتة حمضي يزيد أحماض المعدة وقد يسبب ارتدادها إلى المريء.

حب الشباب: قد يلاحظ الكثير أن جسم يستجيب لتناول الكثير من الشوكولاتة بظهور حب الشباب.

زيادة مستوى السكر في الدم: إذ أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر تؤثر على مستويات السكر في الدم.

الإمساك: إذ أن كثرة تناول الكافيين من الشوكولاتة ستسبب خسارة الجسم للسوائل من الأمعاء.

اضطرابات النوم كالأرق: وذلك لأن الكافيين منبه للجهاز العصبي.

فوائد الشوكولاتة…

للشوكولاتة فوائد كثيرة للصحة إن تم تناولها بالكميات الصحيحة والنوعية الصحيحة أيضاً، ومن أهم هذه الفوائد:

تعزيز صحة القلب والشرايين.

الحفاظ على صحة البشرة.

تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

تعزيز صحة الشعر.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات.

 

الشوكولاتة القلب والشرايين تناول الشوكولاتة تناول الكافيين ستويات السكر في الدم صحة القلب والشرايين فوائد الشوكولاته كميات كبيرة من السكر مستويات السكر في الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبين يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

موضوعات متعلقة

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

أطعمة تساعد على سرعة التئام الجروح

بسعر خرافي.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جرئ

ترشيحاتنا

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

حاسب تغرق| ممنوع نزول البحر في تلك المناطق.. الأرصاد تحذر (إيه الحكاية)

ضمن 100يوم صحة.. عبد الغفار: تقديم 405 آلاف و280 خدمة بالمبادرات الرئاسية

"أعذار فارغة".. بيان عاجل من روسيا بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

أثناء تنظيفها أمام المنزل.. زاحف وطائر مفترسان يهجمان على عجوز أمريكية.. فيديو

فيديو

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ