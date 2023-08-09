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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

وزارة النقب والجليل
وزارة النقب والجليل تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقب والجليل بحكومة الاحتلال امتنعت منذ أن تولى الوزير فاسرلاوف منصبه الوزاري، عن نشر مبادرات لبرامج انطلق تنفيذها منذ العام الماضي، بما في ذلك برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذلك التعليم الأكاديمي والتشغيل وبرامج النهوض بالمرأة في المجتمع العربي.

ومن المفترض أن تحول وزارة النقب والجليل 30 بالمائة من ميزانيتها إلى المجتمع العربي، وفق قرار حكومة الاحتلال بشأن خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي.

وردًا على ذلك، قال الوزير فاسرلاوف إن وزارته تعمل بشكل متساوٍ لصالح جميع سكان النقب والجليل الخاضعة لمسؤوليته.

من ناحيته، أبدى رئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غافني، عن تأييده لتحويل الميزانيات الموعودة للسلطات المحلية العربية.

وأفادت القناة العبرية، أن أعضاء لجنة المالية من الائتلاف والمعارضة يفكرون في صياغة خطاب حاد وواضح يوجهونه لوزير المالية سموتريتش يطالبونه من خلاله بتحويل الميزانيات الموعودة إلى السلطات المحلية العربية خشية انهيارها ماليًا.

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