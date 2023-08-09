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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة ، رصدت خلالها أسعار الدولار اليوم في البنوك ، حيث أكدت أن أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9-8-2023، واصلت الاستقرار مقابل الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر.

شاهد الفيديو:

وضمن النشرة الخدمية، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9-8-2023.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الكويتي

سعر شراء الدولار 30.88 جنيه

سعر بيع الدولار  30.95 جنيه

 

اما الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا، إذ هبط سعر الأوقية لمستويات قياسية خلال الساعات الماضية، لتفقد الأوقية نحو 130 دولارًا من أعلى سعر سجلته في مايو الماضي.

وفي مصر يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، والذي تراجع بقوة بقيمة تزيد على  700 جنيه كاملة ، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي.

جاء ذلك على خلفية مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب، ما أدى إلى دخول 600 كيلو ذهب على حركة الأسواق، بحسب ناجي فرج مستشار وزير التموين.

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